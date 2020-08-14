تشاوش أوغلو يكثف اتصالاته مع نظرائه الأوروبيين حول التوتر في شرق المتوسط

بعث وزير الخارجية التركي برسالة إلى نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد حول المستجدات في شرق المتوسط وموقف بلاده من المنطقة.

وتأتي رسالة مولود تشاوش أغلو، الخميس، عشية اجتماع طارئ لمجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي بناء على طلب يوناني حول شرقي المتوسط.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه بالرغم من دعوات تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى الحوار والتعاون؛ إلا أن اليونان وقبرص الرومية أقدمتا على خطوات وأقامتا تحالفات عبر خطوات أحادية، بهدف إقصاء تركيا عن حقوقها.

وأضاف تشاوش أوغلو أن توقيع اليونان اتفاقية غير قانونية تنتهك الجرفين القاريين لتركيا وليبيا لتحديد الصلاحية البحرية مع مصر، في الوقت الذي كانت تتواصل فيه المباحثات اليونانية التركية، أظهر مجددا إحجامها عن إجراء حوار صادق وتعاون مع تركيا.

وأكد وزير الخارجية ضرورة عدم إلحاق أضرار أكثر بالعلاقات التركية الأوروبية جراء نزوات اليونان وقبرص الرومية.

ودعا الوزير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف بوجه موقف جائر ربما يُتخذ ضد تركيا التي كشفت عن نواياها الحسنة مرارا وتكرارا.

وضمن هذا الإطار، أجرى تشاوش أوغلو اتصالات هاتفية مع كل من وزراء خارجية بلغاريا وإستونيا وفنلندا وإيطاليا ولتوانيا والمجر ورومانيا، فضلا عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

كما علمت الأناضول من مصادر مطلعة، أن تشاوش أوغلو بعث برسائل مشابهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.