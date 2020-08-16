تركيا.. القبض على إرهابي كان يستعد لتفجير كبير بالمدن الكبرى

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن القبض على إرهابي بولاية أضنة جنوبي البلاد، كان يستعد لتنفيذ تفجير شديد بالمدن الكبرى وبحوزته 37 كلغم من مادة "تي إن تي".

وقالت الوزارة في بيان مساء السبت إنها أطلقت عملية في قضاء "صاري تشام" التابع لأضنة إثر حصولها على معلومات تفيد باستعداد رجل مشتبه به بتنفيذ هجوم بمعدات متفجرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي في إطار إجراءات الكشف والرصد ضد أعمال وأنشطة إرهابيي منظمة "بي كا كا/ كا جي كا" وذراعها "ب ي د/ ي ب ك".

وأكّدت أن الفرق الأمنية أوقفت خلال العملية سيارة مشبوهة تقل شخصين، وبعد العثور على حقيبة سوداء في جزئها الخلفي، تم استدعاء فرق من الخبراء إلى المكان.

وأوضحت أن الفرق عثرت خلال عملية التفتيش على 20 كلجم من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، وقامت بإخضاع السائق للاستجواب.

وبحسب البيان، فإن السائق أبلغ الفرق الأمنية بأنه سمح للشخص الآخر (الإرهابي) بركوب سيارته أثناء قيامه برحلة أتوستوب، لتنتقل الفرق إلى المكان الذي حصل فيه هذا الأمر.

وعند وصولها إلى المكان، استخدمت الفرق الأمنية كلابًا مدربة للقيام بعملية بحث، وتمكنت من العثور على المزيد من المادة المتفجرة، ليصل الوزن الإجمالي إلى 37 كلجم.

وقالت مصادر أمنية إن الإرهابي "ب.ك" كان يستعد للقيام بعملية تفجير، وتبين أنه ينشط في صفوف ما يسمى بـ"وحدة القوات الخاصة" لدى منظمة "بي كا كا-ي ب ك"، والمسؤولة عن التفجيرات في المدن الكبرى.

كما ضبطت الفرق الأمنية كمية كبيرة من العملات الأجنبية والذهب والبطاقات الشخصية المزورة أثناء تفتيش المنزل الذي استأجره الإرهابي.