ردا على بايدن.. ألطون: لن نسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، تصريحات المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن، قائلاً: "لن نسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا".

وفي تغريدة على تويتر، وصف ألطون تصريحات بايدن التي أدلى بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتداولها الإعلام السبت، بأنها "تصريحات غير مسؤولة".

وأكد أن هذه التصريحات لا تنسجم مع روح الديمقراطية والعلاقات التركية الأمريكية.

وقال ألطون: "تركيا ليست أداة للألاعيب السياسية"، معتبرا أن تصريحات بايدن تندرج في "باب المكاسب السياسية في الرأي العام الأمريكي".

وشدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة على أن تركيا ستواصل المضي في نضالها برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأكد ألطون أنه "ليس بإمكان أحد التعدي على إرادتنا الوطنية وديمقراطيتنا، ولا يمكن التشكيك في شرعية رئيسنا المنتخب بأصوات شعبنا".