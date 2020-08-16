مسؤولون أتراك يردون على تصريحات بايدن حول تعهده بدعم المعارضة

انتقد مسؤولون أتراك، مساء السبت، تصريحات المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن، بحق تركيا.

ورداً على تصريحات لبايدن أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتداولها الإعلام السبت، قال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب: "لقد لقّنا من تسمونهم (our boys) درسا في 15 تموز"، في إشارة إلى تنظيم "غولن" الإرهابي ومحاولته الانقلابية الفاشلة.

وقال شنطوب، في تغريدة على تويتر، إن "من يطلق عليهم بايدن (our boys) لم يكسبوا الانتخابات إطلاقا، فقط وقفوا وراء محاولة انقلاب فاشلة".

وأكد أن الشعب التركي مستعد من جديد لتلقين الـ "our boys" درسا جديدا إن لزم الأمر.

وقال شنطوب: "منذ 4 سنوات يدور الحديث عن تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية، والآن يصرح بايدن بنيته التدخل في الانتخابات التركية (...) أتمنى أولاً أن تنظموا انتخابات في بلدكم تخلو من الشوائب ومن أي تأثير خارجي".

وأضاف: "عداوة تركيا دائما تلحق الخسارة بالطرف الآخر".

بدوره، انتقد السفير التركي في واشنطن، سيردار قليج، تصريحات بايدن.

كما وصف المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، تصريحات بايدن بأنها "هجوم على الإرادة الديمقراطية لتركيا".

وأكد في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن الديمقراطية التركية لديها المناعة ضد التدخلات الخارجية من هذا القبيل.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.