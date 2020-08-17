أذربيجان: ندعم بشكل صريح أنشطة تركيا شرقي المتوسط

أعرب مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، الاثنين، عن دعم بلاده الصريح لأنشطة تركيا شرقي البحر المتوسط.

وقال حاجييف وهو يشغل أيضا منصب رئيس قسم السياسة الخارجية في ديوان الرئاسة، إن "تركيا تحمي حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي بالمنطقة"، بحسب تصريح له لوسائل إعلام محلية ردا على تصريح لوزارة الخارجية الأرمينية حول شرق المتوسط.

وأكد أن أرمينيا تلقي اتهامات كاذبة وباطلة تجاه بلدان أخرى من أجل التستر على سياساتها الاحتلالية (لأراض أذربيجانية).

وأوضح حاجييف أن تصريح وزارة الخارجية الأرمينية ضد الأنشطة التركية شرقي المتوسط، مضحك وتدخلٌ في شؤون لا تهمها.

وأضاف "أعتقد أنه يجب على الجميع أن يعرف مكانه وألا يتجاوز حدوده، فالدبلوماسية مجال جاد ولا مجال فيها لتصريحات غير مسؤولة".

وتابع أن "تصريح أرمينيا (ضد أنشطة تركيا) قبل كل شي يقلل من شأنها، كما أنني متأكد من أن أرمينيا ليست على علم بالأحداث الجارية شرقي المتوسط".

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الشطر الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، مترافقا مع عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وانجاز حلول عادلة للمشاكل.

فيما تؤكد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، تجري أنشطة مسح وتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في جرفها القاري وفي المناطق المرخصة لجمهورية شمال قبرص التركية.