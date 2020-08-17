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أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 17.08.2020 13:33
آخر تحديث في 17.08.2020 14:47
أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الاثنين، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس أردوغان ونظيره بوتين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا.

وأكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون الوثيق حيال الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا.

ومن جهة أخرى، بحث الرئيسان خطوات تطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، خاصة السياحة والنقل والطاقة والاقتصاد

كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية في الشأن السوري عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.

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