تحييد ثلاثة من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد ثلاثة من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة "نبع السلام"، في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء، إنها تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار منطقة نبع السلام.



وأضافت أن عناصر قوات الكوماندوز تمكنوا من تحييد ثلاثة إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا"، كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة نبع السلام المحررة من الإرهاب.



وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.