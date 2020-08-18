تركيا.. أرقام كورونا مستقرة وعدد الفحوصات يقترب من 6 ملايين

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 232 ألفا و913، إثر تماثل 942 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 20 وفاة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و16 حالة.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 251 ألفا و805، إثر تشخيص 1263 حالة جديدة.

كما وصل عدد اختبارات الكشف عن كورونا التي أجرتها تركيا حتى الثلاثاء، 5 ملايين و882 ألفا و406.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في تغريدة على "تويتر" إن معدل الالتهاب الرئوي لدى المرضى بلغ 7.5 %، وأن 703 مرضى من إجمالي المصابين، حالتهم حرجة.