جليك لـبايدن: لا يمكن لأحد التدخل في النظام السياسي لتركيا

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، أنه لا يمكن لأحد التدخل في النظام السياسي لتركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الحزب، الثلاثاء، تعليقا على تصريحات مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة جو بايدن، بحق تركيا.

وقال جليك: "لا يمكن لأحد أن يسرق ديمقراطيتنا أو يهدمها أو يتدخل في نظامنا السياسي".

ولفت جليك إلى أن صدور تصريحات رامية إلى التدخل في ديمقراطية تركيا، من قبل مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، يعكس أزمة القيم في النظام السياسي الأمريكي.

كما تطرق جليك للدعم الأمريكي لتنظيم "ب ي د" امتداد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سوريا

وأضاف: "من يدعم تنظيم (بي كا كا / ب ي د) الإرهابي ويمدهم بالسلاح يريد الموت للأطفال الأكراد".

وتداولت وسائل إعلام، السبت، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.