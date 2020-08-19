أردوغان: لا يمكن لأي قوة استعمارية حرماننا من ثروات شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفظ والغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: " مثلما مزقنا اتفاقية "سيفر" قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا شرقي المتوسط".

وشدد على أن نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا، ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب، وإنما من أجل المستقبل أيضا.

وأوضح في سياق آخر "أنه بالرغم من تسجيل زيادة طفيفة في أعداد المصابين بكورونا مؤخرا، لكننا ما زلنا نسيطر على الوباء".

وتابع قائلا "رغم مواجهتنا مشاكل ناجمة عن الخارج إلا أن الاقتصاد التركي بدأ يستعيد زخمه ما قبل كورونا".

وبخصوص وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) أكد أردوغان أن الوباء لا يزال تحت السيطرة على الرغم من تسجيل زيادة طفيفة في أعداد المصابين مؤخراً.

وأشار أردوغان إلى أنه سيقدم بشرى سارة للشعب التركي، يوم الجمعة القادم، لطالما طال انتظارها.