انطلاق عملية يلدريم-6 جهنم السوداء ضد بي كا كا الإرهابية شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية انطلاق عملية أمنية باسم "يلدريم-6 الجهنم السوداء" ضد تواجد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولاية بينغول شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن العملية تهدف إلى إخراج المنظمة الانفصالية بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في المنطقة.

وأشارت الداخلية التركية إلى مشاركة 700 عنصر من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية ضد "بي كا كا".

وكشفت الوزارة أن عمليات "يلدريم 1-2-3-4-5" نجحت لغاية اليوم في تحييد 22 إرهابيًا داخل البلاد، فضلًا عن تدمير عدد كبير من مخابئ المنظمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

وأكّدت أن عمليات "يلدريم" متواصلة بنجاح وحزم بدعم من الشعب.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.