بأكثر من 11 مليار دولار.. الصادرات الصناعية التركية تحقق أعلى مستوى خلال العام

حققت الصادرات الصناعية التركية، نمواً ملحوظاً خلال يوليو/تموز الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى له خلال العام الحالي.

وتأتي هذه الزيادة في صادرات هذا القطاع، عقب انخفاض شهدته خلال الأشهر الماضية، متأثرة بوباء كورونا الذي شلّ حركة العديد من القطاعات حول العالم.

وبحسب معلومات حصلت من مجلس المصدّرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات الصناعية التركية بلغت في يناير/كانون الثاني الماضي، 11 ملياراً و111 مليوناً و944 ألف دولار.

وبحلول أبريل/نيسان الماضي، تراجعت قيمة الصادرات التركية في هذا المجال، إلى 6 مليارات و232 مليون و313 ألف دولار، متأثرة بوباء كورونا.

أما في يوليو/تموز الماضي، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية التركية، إلى 11 ملياراً و495 مليوناً و132 ألف دولار، ليحقق بذلك أعلى مستوى خلال هذا العام.

وتصدرت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، قائمة البلدان المستوردة للصادرات الصناعية التركية، خلال الشهر الماضي.