تركيا وفنزويلا توقعان 4 اتفاقيات في الذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسية بينهما

وصل وزير الخارجية تشاوش أوغلو إلى فنزويلا في زيارة رسمية لتوقيع عدد من الاتفاقيات بمناسبة الذكرى الـ70 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشاوش أوغلو، الثلاثاء، في العاصمة كاراكاس، الذي نقل إليه دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.

وقد بحث وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا سبل التعاون بين البلدين.

ثم عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا، الثلاثاء، بعد لقاءات ثنائية أجراها الجانبان، في العاصمة كاركاس.

وقبل المؤتمر حضر الجانبان عبر تقنية الفيديو كونفرانس مراسم تسليم مستشفى أطفال بفنزويلا، قامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) بتجديده.

وأعرب تشاوش أوغلو خلال المؤتمر، عن سعادته بتسليم المشروع، مشيرا أن "تيكا" دعمت ونفذت لسنوات عديدة مشاريع مماثلة في فنزويلا.

وأضاف: "كل طفل سيولد في المستشفى سيشعر منذ اللحظة الأولى من حياته بقوة الشراكة بين تركيا وفنزويلا".

وقدم شكره لـ"تيكا" وللسلطات الفنزويلية الداعمة لأنشطتها، مبديا افتخاره بأعمالها.

وأفاد بأن لقاءاته مع نظيره الفنزويلي كانت مثمرة، لافتا إلى أنهما بحثا سبل التعاون في العديد من المجالات كالتجارة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والبناء.

وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين، رغم تفشي كورونا، تضاعف 3 مرات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية تتطلع لاستئناف الرحلات إلى كراكاس.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، إن بلاده وقعت مع تركيا، الثلاثاء، سلسلة اتفاقيات في مجالات مختلفة، ستساهم في الحياة اليومية لفنزويلا.

وأكد أن العلاقات التركية الفنزويلية توطدت بعد أن بادرت بلاده عام 2016 لإدانة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

وأضاف أرياسا: "لدينا العديد من النقاط المشتركة، ولدينا اقتصاد تكاملي وقطاعات مشتركة، ولن تتمكن أي عقوبات أو عقبات أو عوائق من أن تحول دون الاستمرار في تعميق علاقاتنا الاقتصادية وخاصة التجارية".

ونوه إلى أن بلاده وقعت مع تركيا العديد من الاتفاقيات في مجالات الثقافة والصحة والبناء، لافتة إلى أنها ستستمر في توسيع المنتجات التسويقية التي تصدرها إلى تركيا.

وتعهد أرياسا بأن الخطوط الجوية التركية ستكون أولى شركات الطيران التي ستبدأ بالرحلات عند فتح المجال الجوي لبلاده، المغلق بسبب كورونا.

ووقع تشاوش أوغلو وأرياسا 4 اتفاقيات تتعلق بالتعاون الثقافي بين البلدين والمراكز الثقافية والتعاون بخصوص الأرشيف وإنشاء قسم لعلم "التركيات".