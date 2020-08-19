تشاووش أوغلو يبحث مع أمين عام الناتو ملفي ليبيا وشرق المتوسط

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، مستجدات الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.

وأفاد بيان صادر عن "ناتو"، أن ستولتنبرغ أعرب خلال اتصال هاتفي مع تشاووش أوغلو، عن قلقه إزاء التوتر في منطقة شرقي المتوسط، مشددا على أن الحوار ضروري لخفض التوتر وحل الأزمة.

وأضاف ستولتنبرغ أن القضية تستدعي روح التضامن وفق القانون الدولي، مذكرا بالاتفاق التركي اليوناني لعقود كحليفين في "ناتو".

وشدد على دعم الحلف جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وأكد أنه يجب على الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي، دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والامتثال لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، المفروض من قبل مجلس الأمن.

وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، وصول سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث إلى شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب فيها.

وأثارت السفينة التركية أصداء واسعة وردود أفعال في الصحافة اليونانية والقبرصية الرومية.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، في ما يخص مناطق الصلاحية البحرية، مترافقا مع عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإنجاز حلول عادلة للمشاكل.