الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية استهدفت أوكارهم، شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان، أن مقاتلاتها نفذت عمليات في منطقتي كارا وأفاشين شمالي العراق.

وأكدت أن الغارات الجوية أسفرت عن تحييد 4 عناصر من المنظمة الانفصالية.

وأوضحت أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا في وضعية استعداد لتنفيذ هجوم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.