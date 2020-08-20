تركيا تدين بشدة إرهاب بوكو حرام في نيجيريا

أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي شهدته نيجيريا، وتقدمت بالتعازي للشعب النيجيري وحكومته في ضحايا الهجوم.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية، الخميس، إنها تلقت ببالغ الخزن نبأ مقتل العديد من الأشخاص واختطاف عدد كبير آخرين في هجوم إرهابي وقع بمنطقة كوكاوا شمال شرقي نيجيريا.

وأضاف البيان "إننا نُدين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع، ونتقدم بأحر التعازي لشعب وحكومة نيجيريا، ونسأل من الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

والأربعاء ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، أن مسلحين من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، شنوا هجوما على منطقة كوكاوا حيث قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العديد بجروح، وأن المسلحين اختطفوا مئات المدنيين بالمنطقة الواقعة شمال شرقي البلاد.