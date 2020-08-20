تشاوش أوغلو يستقبل ممثلي المعارضة السورية في أنقرة

استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الخميس، وفداً من ممثلي المعارضة السورية، في العاصمة أنقرة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال تشاوش أوغلو إنه التقى في العاصمة، ممثلي المعارضة السورية.

وأضاف أنه التقى أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية، قبيل الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية، وهنأه بمنصبه الجديد.

وأشار أن تركيا تولي أهمية وتدعم العملية السياسية التي انطلقت بجهود أنقرة.

كما هنأ تشاوش أوغلو، نصر الحريري الذي أنتخب رئيسا للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الممثل الشرعي للمعارضة السورية.

وذكر تشاوش أوغلو، أنه ناقش مع الحريري جهود الحل السياسي في سوريا والتطورات على الأرض، مجددا دعم تركيا للمعارضة الشرعية.

وأشاد الوزير التركي بجهود المعارضة السورية في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال لقائه عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة.

وأكد أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق لضمان الأمن والرفاهية لهم.