انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حول تركيا، مشيرا إلى أن السياسية الأمريكية "أسيرة عقلية مريضة".

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسته في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "السياسة الأمريكية أسيرة عقلية مريضة تفضل التعامل مع التنظيمات الإرهابية عوضا عن دولة القانون والديمقراطية".

وأضاف أن العقلية التي تتجاهل الهجمات الإرهابية على تركيا وتنتظر بصبر نافد نتيجة المحاولة الانقلابية وتحتضن جميع الانقلابيين بعد هزيمتهم، هي "عار على الديمقراطية".

وأشار أردوغان إلى أن المعارضة التركية، ركزت على سبب التأخر في تسليط الضوء على تصريحات بايدن بعد أشهر من إدلائه بها عوضا عن إبداء ردة فعل قوية ضدها.

وتداولت وسائل إعلام، قبل 10 أيام، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.