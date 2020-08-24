أردوغان: اليونان تجر نفسها لفوضى لن تستطيع الخروج منها

قال الرئيس التركي رجب إن إعلان اليونان إبلاغ ملاحي "نافتكس" في شرق المتوسط يعرض أمن السلامة الملاحية لجميع السفن الموجودة بالمنطقة للخطر.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب اجتماعه مع أعضاء الحكومة، أن اليونان بهذا الإعلان وبانتهاكها للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار تجر نفسها إلى فوضى لن تستطيع الخروج منها.

وأشار أردوغان إلى أن أثينا ستتحمل وحدها المسؤولية عن أي وضع سلبي في المنطقة ، وستكون الوحيدة التي تعاني.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تتراجع عن أنشطة التنقيب في البحر المتوسط وأن السفن الحربية التركية ستواصل مرافقة سفن البحث والتنقيب.