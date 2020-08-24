أردوغان يستقبل وفد المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، وفد المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية (USCMO)، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وجرى الاستقبال بعيدا عن عدسات الإعلام.

وتأسس "المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية"(USCMO) عام 2014، بعد أن قررت حوالي 10 منظمات إسلامية الاندماج تحت مظلة كيان واحد، وذلك لتوحيد نهج وجدول أعمال ورؤية مختلف الجاليات الإسلامية بالولايات المتحدة.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس، اليوم، أكثر من 30، ويقوم بالعديد من الأنشطة في الولايات المتحدة، كما يقوم بتنظيم زيارات للناخبين المسلمين القادمين من كافة أنحاء الولايات المتحدة، ليلتقوا نواب الكونغرس، في محاولة منه لإظهار أن المسلمين في هذا البلد لديهم صوت وجدول أعمال على الساحة السياسية.