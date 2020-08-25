بدعم من أهله.. منتسب لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية يسلم نفسه للسلطات

سلم إرهابي من منظمة "بي كا كا" نفسه لقوات الأمن، فيما عمدت السلطات إلى نقله ولاية إغدير (شرق)، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، الثلاثاء، أن إرهابيا تم إقناعه لتسليم نفسه بدعم من أسرته، في إطار أنشطة قوات الدرك وجهاز الاستخبارات الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم.

وأوضح أن الإرهابي سلم نفسه بتاريخ 18 أغسطس / آب الجاري، في المنطقة الحدودية بين مدينتي القامشلي السورية ونصيبين التركية، مشيرا إلى أنه كان ناشطا في مدينة دير الزور السورية.

ولفت إلى أن قوات الدرك التركية نقلت الإرهابي إلى ولاية إغدير، لتباشر السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتستمر قوات الأمن التركية في الأنشطة الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم لقوات الأمن.