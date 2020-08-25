ترامب يشيد بأردوغان بخصوص إطلاق سراح القس برونسون

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص تعاونه في إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي كان محبوساً بمدينة إزمير، مؤكداً انه ممتن لتركيا.

جاء ذلك في لقاء له مع ستة مواطنين أمريكيين بالبيت الأبيض، كانوا موقوفين أو رهائن في دول مختلفة، ومن ثم إطلق سراحهم، بينهم القس أندرو برانسون الذي كان موقوفاً في تركيا على خلفية تهم تتعلق بالتعاون مع تنظيمات إرهابية.

وقال ترامب : "تحدثت مع أردوغان عدة مرات حول القس برونسون، ومن ثم اتقفنا، لذلك نحن ممتنون له، وللشعب التركي، وأعتقد أن برانسون أيضاَ ممتن ".

وأشار ترامب الى أنه "يتعين عليّ القول إن الرئيس أردوغان كان جيداً للغاية"، ودافع الرئيس الأمريكي عن براءة برانسون.

من جانبه قال برانسون "نحن نحب الشعب التركي"، معرباً عن شكره لجهود ترامب بخصوص إطلاق سراحه.

وقرر القضاء التركي حبس برونسون، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه، ومن ثم إخلاء سبيله.