تشاوش أوغلو يحذر اليونان من اتخاذ خطوات خاطئة شرقي المتوسط

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، اليونان من مغبة الإقدام على أي خطوات خاطئة شرق المتوسط.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، عقب لقائهما في أنقرة، قال تشاوش أوغلو: "إذا اتخذت (اليونان) خطوات خاطئة فسنفعل ما يلزم".

وشدد تشاوش أوغلو، على أن اليونان وقبرص الرومية هما من يزيد التوتر شرق المتوسط، وليس تركيا.

ودعا اليونان إلى عدم الانسياق وراء التحريض الذي تقوم به بعض الدول ضد أنقرة.

وقال في هذا الصدد: "ندعو اليونان لعدم الانخداع بما تقوله الدول (لم يسمها) التي تحاول الدفع بها في مواجهة الأسطول التركي، فنحن جيران ونعرف التقاسم العادل".

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، فضلا عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، الأربعاء الماضي، بدء سفينة "أوروتش رئيس" أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرقي المتوسط.