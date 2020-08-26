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في ذكرى الانتصار بمعركة ملاذكرد أردوغان يؤكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.08.2020 12:44
أردوغان متحدثاً في احتفال بالذكرى السنوية الـ949 للانتصار بمعركة ملاذكرد الأناضول أردوغان متحدثاً في احتفال بالذكرى السنوية الـ949 للانتصار بمعركة ملاذكرد (الأناضول)

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا عازمة على نيل حقوقها في البحر المتوسط وفي بحر إيجه وفي البحر الأسود.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان في مراسم احتفال بالذكرى السنوية الـ949 للانتصار بمعركة ملاذكرد، في ولاية موش جنوب شرقي تركيا.

وأضاف: "كما أننا لا نطمع في أراضي وسيادة ومصالح الغير فإننا لن نتهاون مع من يستهدف أراضينا وسيادتنا".

وتابع: "نريد أن يدرك الجميع بأن تركيا لم تعد دولة يختبر صبرها وحزمها وإمكاناتها وشجاعتها بعد اليوم".

وشدد الرئيس إن بلاده لن تقدم "أي تنازل" في الدفاع عن مصالحها المرتبطة بالغاز في شرق المتوسط داعياً اليونان إلى تجنّب أي "خطأ" يمكن أن يؤدي إلى "خرابها".

وقال إردوغان "لن نقدم أي تنازل إطلاقاً على ما يخصّنا"، في وقت تزايد التوتر بين أنقرة وأثينا في الأسابيع الأخيرة. وأضاف "ندعو نظراءنا (...) إلى تجنّب أي خطأ يفتح المجال أمام خرابهم".

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