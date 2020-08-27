أردوغان: أقدمنا على خطوات ملموسة تثبت دعمنا للحوار في شرق المتوسط

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث الرجلان خلاله قضايا ثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها التوتر القائم بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن رئاسة دائرة الاتصال التركية وعن البيت الأبيض الأربعاء.

وأوضح أردوغان خلال الاتصال، أن بلاده لم تكن الطرف الذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في شرق المتوسط.

وأكد أن تركيا أثبتت دعمها الحوار وخفض التصعيد في شرق المتوسط عبر إقدامها على خطوات ملموسة.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن ترامب أعرب لنظيره التركي عن قلقه إزاء التصعيد الحاصل في المنطقة، ودعا الأطراف إلى الحوار.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، فضلا عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية.