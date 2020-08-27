أقار: وزارة الدفاع هي من تتولى حماية أنشطة وزارة الطاقة التركية

أكد وزير الدفاع التركي أن بلاده باتت فاعلاً حقيقياً على الساحة الدولية، وأن على الجميع إدراك هذا الأمر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلوصي أقار، الخميس، خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول، بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة، لكنها لن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار.

وأضاف أن إخطار نافتكس الأخير الذي أطلقته تركيا هو لدواع أمنية تتعلق بتدريبات قواتها البحرية في منطقة إسكندرون.

وأشار إلى أن جميع فعاليات الجمهورية التركية وقواتها المسلحة تستند إلى أسس مبدئية وتنفذ بشكل حازم.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع هي من تتولى حماية الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الطاقة التركية شرق المتوسط.

وعن الجارة اليونان، قال وزير الدفاع التركي إن حل مشاكل تركيا واليونان لا يكون باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي بل بالحوار بين البلدين مشدداً أن نشاطات سفينة "أوروتش رئيس" سلمية وتتم ضمن مناطقنا في إطار حقوقنا المشروعة.

* إدلب السورية:

على صعيد شمال غرب سوريا، لفت وزير الدفاع أن أنقرة على تواصل مع روسيا للحيلولة دون سقوط وقف إطلاق النار في المنطقة.