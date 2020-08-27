الخارجية التركية: فرنسا تساهم في تصعيد التوتر في شرق المتوسط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن أي محاولة لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك، خارج شرق المتوسط ستكون نهايتها الخسران.

جاء ذلك في بيان صادر عن حامي آقصوي، الأربعاء، ردًا على سؤال حول نزول طائرات عسكرية فرنسية في جزيرة قبرص الرومية.

وأضاف آقصوي قائلا "نزول الطائرات العسكرية الفرنسية في جزيرة قبرص الرومية، بذريعة ألمناورات العسكرية (بين 26-28 أغسطس) مع قبرص الرومية واليونان وإيطاليا، وبقاؤها هناك بشكل مؤقت أو دائم، يتعارض مع اتفاقيات العام 1960".

وتابع قائلا "فرنسا التي ليست ضامنًا لجزيرة قبرص، تشجع بهذا التصرف الثنائي الرومي اليوناني المسؤول عن التوترات القائمة في شرق المتوسط، على تصعيد التوتر بشكل خطير".

وزاد متحدث الوزارة قائلا "ومجددًا نذكّر أن أية محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك خارج شرق المتوسط سيكون مصيرها الخسران".

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، فضلا عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية.