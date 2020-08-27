وزير الدفاع التركي: نعمل مع روسيا لمنع الإخلال بوقف إطلاق النار في إدلب

أكد وزير الدفاع أن تركيا على تواصل دائم مع روسيا لمنع إفساد وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية أو الإخلال به

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير خلوصي أقار، الخميس، خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول، بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن الجيش التركي استكمل الدورية المشتركة الـ26 مع روسيا على الطريق الدولي "إم 4".

وأشار إلى ان بلاده تواصل التعاون مع روسيا حول القضية السورية والعمل على إيجاد حل سلمي لها.

وفي الشأن الليبي:

دعا وزير الدفاع خلوصي أقار فرنسا إلى التصرف بحكمة ومنطق، والاعتذار لتركيا عن ادعاءاتها بشأن تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية.

وقال في هذا الخصوص: "لقد تأكد عدم صحة ادعاءات تحرشنا بسفينة فرنسية وعلى باريس الاعتذار".

وعلّق أقار على مواقف فرنسا تجاه التوتر الحاصل في شرق المتوسط قائلا: "ولى زمن التنمر، ولا حظ لكم في إجبار أحد على شيء عبره".