أردوغان يؤكد ضرورة استمرار الالتزام بتدابير مكافحة "كورونا"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين إلى استمرار الالتزام بتدابير مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في حديث مقتضب للمواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد تشامليجا الكبير، بالطرف الآسيوي لمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إن استمرار الامتثال للتدابير سيعود بالخير على الجميع، مشددا على ضرورة الالتزام بالتحذيرات.

وأوضح أن الوفيات والإصابات بالفيروس إنما تشكل تحذيرًا بالنسبة إلى البلاد والشعب بشأن ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير.

من ناحية أخرى أكّد الرئيس التركي أن بلاده تشهد تطورًا للأفضل في المجالات العسكرية والاقتصادية والتعليم والنقل والطاقة.

وحتى مساء الخميس، بلغ عدد المصابين بكورونا في تركيا 263 ألفًا و998 تعافى منهم 240 ألفا و792 وتوفي 6 آلاف و209 أشخاص.