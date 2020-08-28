نائب الرئيس التركي يبحث ملف شرق المتوسط مع رئيس الوفد الأوروبي

بحث نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، كريستيان برغر، عددًا من القضايا بينها ملف شرق البحر المتوسط.

وعقد أوقطاي وبرغر بالعاصمة أنقرة، اجتماعا استغرق 45 دقيقة، بحثا فيه إلى جانب ملف شرق المتوسط، الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وملف اللاجئين.

وخلال اللقاء أشار أوقطاي إلى المشاكل في العلاقات المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا تواصل مشاوراتها مع كل دولة عضو بالاتحاد دون التنازل عن أجندتها الخاصة.

وبخصوص انتهاء مهام "برغر" في تركيا الأسبوع المقبل، أعرب أوقطاي عن شكره له على تعاونه خلال الفترة التي قضاها بتركيا.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترًا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.