أردوغان: عازمون على جعل تركيا قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن حكومته عازمة على جعل البلاد قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا، باعتبار موقعها بين 3 قارات.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في حفل افتتاح مركز "MESS" للتكنولوجيا، فضلا عن 40 مصنعا، بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن المركز الذي يعد الوحيد في هذا المجال بالعالم، بني باستثمار قيمته 200 مليون ليرة تركية (نحو 27.3 مليون دولار).

وأوضح أن المركز سيقدم التعليم المجاني لـ40 ألف شخص سنويا، وسيكون منطلقا لفتح عهد جديد في التكنولوجيا التنافسية.

وأشاد أردوغان بأداء الاقتصاد التركي خلال فترة وباء فيروس كورونا، مقارنة بالدول الأخرى، ونجاحه في تسيير مرحلة التعافي.

وأوضح في هذا الصدد أن الاستثمارات في تركيا لم تتعطل بالقطاعين العام والخاص رغم الوباء.

وأكد أن الشركات التركية تصدرت المشهد العالمي بالثقة التي حازتها من خلال أسعارها التنافسية ومنتجاتها ذات الجودة العالية.

ولفت أردوغان، إلى أن تركيا ضمن أبرز البلدان جذبا لأنظار المستثمرين الدوليين الباحثين عن بديل لقاعدتهم الإنتاجية في آسيا.

وبيّن أن هذا الأمر يرجع إلى قدرات تركيا الإنتاجية والصناعية، وأسعارها التنافسية، والقوة العاملة المؤهلة لديها، وموقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية القوية في مجالي الصحة والنقل.

وقال إن تركيا ستخرج من مرحلة الوباء أقوى من السابق، ليس فقط في مجالات السياحة العلاجية والخدمات، بل أيضا في التصدير والإنتاج والزراعة والصناعة وغيرها.

وأردف أردوغان: "عازمون على تحويل تركيا إلى قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا باعتبارها تقع وسط 3 قارات، رغم الرافضين".

وزاد: "لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية لهذا الأمر من خلال الخطوات التي اتخذناها طوال السنوات الـ18 الأخيرة (منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002)".