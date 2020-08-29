نائب أردوغان: رغبة اليونان في توسيع مياهها الإقليمية سبب للحرب

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده تنتظر الانصاف من الاتحاد الأوروبي بخصوص شرق المتوسط، وإنها لن تتنازل عن أي متر مربع في المنطقة مهما كلف الثمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى في مقابلة مع الأناضول، حيث أضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التراجع خطوة إلى الوراء، بخصوص فعاليات التنقيب شرق المتوسط.

وأردف بأن تركيا أكدت لأوروبا أنها لن تتنازل إطلاقا عن حقوقها في شرق المتوسط وإيجه.

وشدد على أن تركيا ستحمي حقوقها ولن تتنازل عن اي متر مربع لها مهما كلف الثمن.

وأوضح أن "أمتنا لا تقيم وزنا لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها، ولا تتوانى عن دفع أي ثمن مقابل صونهما".

وفيما يخص رغبة اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا، قال أوقطاي: "هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟".