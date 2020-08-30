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الجيش التركي يحيد 4 إرهابيين في غارة شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.08.2020 21:50
آخر تحديث في 30.08.2020 22:30

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 إرهابيين في غارة جوية على أوكار منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأحد، إن العمليات ضد "بي كا كا" متواصلة بحزم.

وأشارت إلى تحييد 4 إرهابيين في غارة جوية على منطقة "الزاب" شمالي العراق.

وأكّدت أن القوات التركية رصدت الإرهابيين عبر أجهزة الاستطلاع والمراقبة وكانوا يستعدون لتنفيذ هجوم بالمنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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