تشاووش أوغلو: فرنسا تسعى لإضعاف الناتو بإنشاء قوة أوروبية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أنّ الموقف الفرنسي المؤيد لليونان في شرق المتوسط وراءه سعي فرنسي لإنشاء قوة عسكرية أوروبية تحجم حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، مساء السبت، لفت تشاووش أوغلو إلى أنّ الخسارة التي منيت بها فرنسا في سوريا وليبيا، جعلتها تطلق الاتهامات جزافا بحق تركيا.

وأضاف: "من خلال التصعيد تسعى فرنسا لإضعاف الناتو، وتأسيس قوة أوروبية".

من جهة أخرى، شدد تشاووش أغلو أنّ الاتفاقات التي أبرمتها اليونان مع كل من مصر وإدارة قبرص الرومية وإسرائيل بجانب تخطيطهم لممر للغاز شرقي المتوسط، كلها أمور غير قابلة للتنفيذ، وهي مجرد حملة سياسية تستهدف تركيا ولا تغير من الأمر شيئا.

وحول "خريطة إشبيلية" التي أعلنت عنها اليونان وتحرم تركيا من حقوقها البحرية، أكد تشاووش أوغلو أنها مساعٍ يونانية لحبس تركيا في نطاق بحري ضيق.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن إفساح بلاده المجال للمساعي الدبلوماسية للوساطة، يعد مرونة من قبل تركيا، وليس تنازلا عن الحقوق التركية.