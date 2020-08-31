أقارب مواطنين أتراك ضحايا سجون الأسد يبحثون عن العدالة

يعتزم أبناء الأخوين التركيين أحمد وإلياس كوسه، رفع دعوى قضائية في تركيا وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد نظام بشار الأسد، لمسؤوليته عن قتل والديهما تحت التعذيب.

ومؤخرا ومع نشر صور جديدة لـ 11 ألف أسير تعرضوا للتعذيب حتى الموت على يد نظام الأسد وتسريبها من قبل العسكري المنشق "قيصر"؛ ازداد عدد المعتقلين الذين تعرف عليهم أقاربهم من خلال الصور.

وتأتي عائلة "كوسه" التركية تمارس التجارة في سوريا منذ سنوات طويلة بين آلاف العائلات التي تعرضت لغدر نظام بشار الأسد السوري ونالها جزء من جرائمه.

وقصّ حسام الدين كوسه (24 عاما) لمراسل الأناضول، ما عايشه من أحداث ومشاعر، بعدما صادف في الوثائق المسربة صورة جسد والده أحمد (42 عاما) الذي تعرض للتعذيب لدى نظام الأسد.

وكذلك أحمد كوسه (19 عاما) الذي صادف رؤية والده إلياس (53 عاما) الذي قُتل هو الآخر تحت وطأة التعذيب.

تعذيب يفوق الوصف:

وأوضح أحمد، الذي ولد ونشأ في سوريا، أن والده تم توقيفه عند إحدى نقاط التفتيش الخاصة بالنظام وهو في طريقه للعمل برفقة صديق له في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأفاد بأن والده أوضح في التحقيق الذي تم معه في نقطة التفتيش أنه ليس مواطناً سورياً وأنه اعتقل عقب إظهاره الهوية الخاصة بتركيا.

وذكر أن والده قتل تحت التعذيب في اليوم ذاته الذي اعتقل فيه، مبينًا أن صديق والده المرافق له قتل هو الآخر في نفس اليوم، وأن أسرته تلقت هذا الخبر المفزع بعد مرور يوم على الحادث.

وقال إن أسرته شعرت بصدمة كبيرة عندما علموا بذلك.

وتابع: "ذهب أقاربنا لاستلام جثة والدي، وعندما رأوا جثته علموا أنه تعرض لتعذيب شديد لدرجة أنه أصبح من الصعب التعرف عليه".

وأوضح أن والده لم يكن من الأشخاص المهتمين بالسياسة، بل كان ملتزما بالذهاب إلى عمله والعودة مباشرة إلى منزله في الفترة التي شهدت فيها سوريا تموجات سياسية كبيرة".

وأضاف: "أثرت هذه الحادثة على حياتي كلها؛ لأنني عايشتها في طفولتي، ومن الصعب معايشة شئ كهذا في هذه السن الصغيرة".

وتابع: "لا شك أن مقتل والدي قتل بلا أدنى ذنب يدعوني للبحث عن العدالة".

المصير المفزع:

أما حسام الدين، فأوضح أن أباه "أحمد" كان واحدًا ممن تسلموا جثة أخيه الأكبر "إلياس" من المستشفى بعد الحادث، مشيرًا أنه أثناء عودته من مراسم الدفن علق بإحدى نقاط التفتيش الخاصة بالنظام.

وذكر حسام الدين أن والده اعتقل مثل عمه إلياس، وذلك بعد أن أوضح لجنود النظام السوري أثناء فحص هويته أنه مواطن تركي، وبيّن أنهم لم يتلقوا أي خبر بخصوص والده (إلياس) منذ ذلك اليوم.

وذكر حسام الدين، أنه صادف قبل نحو شهر ونصف، صوراً لوالده في الصور التي سربها "قيصر".

وبأسى استكمل حديثه قائلا: "كنا ننتظر أن يخرج أبي ويعود إلينا في يوم ما، ولم يخطر ببالي قط أني سأري صور والدي قتيلاً".

وأضاف: "كنا نعيش على أمل، وعندما رأيت الصور لم أصدق عيناي، كنت أنتظر خروجه ومجيئه منذ 8 سنوات".

وتابع: "هناك دلائل في الصور توضح أن أبي قتل تحت التعذيب".

وكان أبناء عائلة كوسه قرروا قبل سنوات الرجوع إلى تركيا والاستقرار بها مع عائلاتهم بعد أن فقدوا آباءهم، والآن يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد في كلٍ من تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بذلك قال حسام الدين: "لن نتنازل في البحث عن العدالة في هذا الأمر".

تسريبات القيصر:

وتلك الصور التي نشرها "قيصر" وتستند إليها عائلة كوسه، دخل بناءً عليها قانون أمريكي حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وأُطلق على القانون اسم "قيصر" نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.

وتم استخدام "قيصر" كاسم حركي للعسكري المنشق الذي سرب للصحافة العالمية صور المعتقلين الذين قتلهم نظام بشار الأسد عام 2014 في المعتقلات التي كان يحتجزهم بها عبر طرق شتى من التعذيب.

وتم نشر الصور المسربة للمرة الأولى عبر وكالة الأناضول عام 2014، وكان لها تداعيات كبيرة باعتبار أنها دليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها عمليات القتل الوحشي من خلال التعذيب الممنهج والتجويع.