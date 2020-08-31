الخارجية التركية رداً على فرنسا: حقبة التفاهمات الإمبريالية قد ولت

أكدت الخارجية التركية أن الخطوط الحمراء الوحيدة في منطقة شرق المتوسط هي الحقوق النابعة من القانون الدولي لتركيا والقبارصة الأتراك، فقط.

جاء ذلك في بيان عن المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، الأحد، حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن بلاده تطبق "سياسة خطوط حمراء" ضد تركيا في شرق المتوسط.

وقال أقصوي إن "من يظنون أنهم رسموا خطوطا حمراء أمام قضية تركيا في شرق المتوسط لن يواجهوا إلا موقفا حازما من بلادنا".

وأضاف: "إذا كانت هناك خطوط حمراء في المنطقة، فهي حقوق تركيا والقبارصة الأتراك النابعة من القانون الدولي".

واستطرد: "آن لمن ينظرون إلى أنفسهم في مرآة مكبرة أن يواجهوا الحقائق، فقد ولى حقبة تحديد التفاهمات الإمبريالية من خلال رسم الخطوط على الخرائط ".

وشدد أن تركيا قادرة على ردع كل من يحاول اغتصاب حقوقها ومصالحها الشرعية عبر إرسال قوة بحرية.

وأكد أن الخلافات في شرق المتوسط لا تحل من خلال تحريض لاعبين من خارج المنطقة، وإنما من خلال الحوار والتعاون بين الدول المشاطئة على أساس الحقوق.

ومساء الجمعة، قال ماكرون إن الأتراك يحترمون التصريحات عندما تقترن بالأفعال، وفرنسا قامت بعمل مهم هذا الصيف ويعني إرسال قوة عسكرية إلى شرق المتوسط، مدعياً أن هذه سياسة رسم خطوط حمراء.