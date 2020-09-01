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أردوغان: محاولات الدفع بدولة عاجزة عن حل مشاكلها لمواجهة تركيا بات أمراً مضحكاً

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 01.09.2020 12:45
آخر تحديث في 01.09.2020 12:59
وكالة الأناضول للأنباء وكالة الأناضول للأنباء

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن محاولات الدفع بدولة غير قادرة على نفع نفسها أو حل مشاكلها (اليونان) وإلقائها "كطُعم" أمام قوة إقليمية ودولية مثل تركيا بات أمراً مضحكاً.

وأضاف أردوغان خلال كلمته، الثلاثاء، بمناسبة افتتاح العام القضائي الجديد أن محاولات حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربع فقط (ميس اليونانية) أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.

وأكد أردوغان أن الفعاليات التي تجريها تركيا في شرق المتوسط وبحر إيجه تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة.

وأضاف "التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تُهزم."

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