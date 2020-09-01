أنقرة تمدد مهمة سفينة أوروتش رئيس للمسح والتنقيب حتى 12 الجاري

أعلنت تركيا أنها ستمدد مهمة سفينة "أوروتش رئيس" للمسح والتنقيب في شرقي البحر المتوسط حتى الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.



وأصدرت البحرية التركية إشعارا جديدا (نافتيكس) قالت فيه إن عمل السفينة أوروتش رئيس سيستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول. وكان من المقرر سابقا أن يعمل حتى الأول من سبتمبر/أيلول.



وأشار الإشعار إلى منطقة استكشاف محددة، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال يوم السبت إن السفينة ستواصل العمل لمدة 90 يوما مقبلة بعد أن اقتربت تدريجيا من ولاية أنطاليا.

وعليه، ستواصل السفينة أنشطتها بالبحث والتنقيب في شرق المتوسط وقبالة سواحل قبرص إلى جانب سفينتي أتامان وجنكيز خان.

وتجري السفينة جميع أنواع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية المتعلقة بعلم البحار في الجرف القاري بحثا عن الموارد الطبيعية.

وتعتبر "أوروتش رئيس" إحدى السفن البحثية النادرة في العالم، وهي مجهزة بالكامل ومتعددة الأغراض، بحيث يمكنها إجراء مسح جيوفيزيائي زلزالي ومغناطيسي ثنائي وثلاثي الأبعاد.

كما يمكنها القيام بعمليات مسح زلزالي ثلاثية الأبعاد حتى عمق 8 آلاف متر، وعمليات مسح زلزالي ثنائية الأبعاد حتى عمق 15 ألف متر.