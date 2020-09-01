تشاوش أوغلو: نؤيد التفاوض مع جميع الأطراف حول شرقي المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا تؤيد الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقي البحر المتوسط، من أجل تحقيق التقاسم العادل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في العاصمة أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو: "نحن مع الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقي المتوسط لتحقيق التقاسم العادل".

وحول نقل اليونان جنوده لها إلى جزيرة "ميس" التي تبعد كيلومترين عن قضاء "قاش" بولاية أنطاليا، قال الوزير التركي "إذا تجاوز حجم التسليح حده فإن اليونان ستكون هي الخاسرة".

وأشار أن الخطوات الأحادية من الطرف اليوناني تهدف إلى استبعاد تركيا من شرق المتوسط.

وصرح تشاوش أوغلو، أن العلاقات الثنائية مع الجزائر، في مستوى ممتاز في جميع المجالات، مشددا على ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.

وذكر أنه بحث مع بوقادوم قضايا إقليمية وخاصة الملف الليبي، لافتا أن الأحداث في ليبيا أثرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وأكد أهمية وقف إطلاق النار لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، وأن تركيا تدعم العملية السياسية منذ البداية.

وأوضح أن الانقلابي خليفة حفتر لا يؤمن بالحل السياسي ووقف إطلاق النار، بل يريد الحل العسكري فقط.