أقار: سنواصل حماية حقوقنا ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، مواصلة بلاده حماية حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك خلال كلمة أثناء مشاركته في مراسم افتتاح دورة تدريب الطيران 2020 ـ 2021، في قيادة القوات الجوية القتالية بولاية "أسكي شهير" (وسط).

وأشار أقار إلى مواصلة القوات التركية أنشطتها في بحر إيجة، وشرق المتوسط، وقبرص، وليبيا.

وقال: "سنواصل حماية حقوق ومصالح أمتنا، بما في ذلك إخواننا القبارصة الأتراك، دون السماح بأدنى انتهاك".

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية نفذت بنجاح كل المهام الموكلة إليها، من أجل بلادها وأمتها، وأنها ستواصل ذلك.

وبين أن تركيا تكافح كل المنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها "غولن" و"بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، إلى جانب تصديها لكل المخاطر التي تهددها.

وعقب ذلك، طار أقار على متن مقاتلة من طراز "إف 16"، وشغل في الجولة مقعد الطيار الثاني.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.