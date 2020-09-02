أنقرة تندد بقرار واشنطن رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية

انتقدت وزارة الخارجية التركية قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التي دعت واشنطن إلى مراجعة قرارها في رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية.

وشددت الخارجية على أنه "في الوقت الذي يتم فيه بذل المساعي لتخفيف التوتر شرق المتوسط، فإن توقيع الولايات المتحدة هذا القرار الذي يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة، لا يتماشى مع روح التحالف".

وأضافت أنه "إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية، فسيتم اتخاذ خطوات مماثلة".

وأردف البيان "ندعو الولايات المتحدة إلى مراجعة القرار، وننتظر منها دعم الجهود الرامية لتأسيس السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "وفي حال عدم قيامها بذلك، ستقوم تركيا بصفتها دولة ضامنة، وبشكل يتوافق مع مسؤولياتها القانونية والتاريخية، باتخاذ الخطوات اللازمة المماثلة من أجل ضمان أمن شعب قبرص التركية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن واشنطن رفعت حظر السلاح عن قبرص الرومية، للسنة المالية 2021.

وأضافت إن وزير الخارجية مايك بومبيو، أبلغ القرار رئيس إدارة قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس، خلال اتصال هاتفي.