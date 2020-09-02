أوقطاي: رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية يسمم السلام والاستقرار الإقليميين

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأربعاء، إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية يسمم السلام والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك خلال تقييمه للعلاقات التركية الأمريكية، في ندوة عبر الإنترنت نظمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" فرع واشنطن.

وأوضح أوقطاي أن الاستمرار في الشراكات الإستراتيجية والنهوض بها سيكونان من المعالم المهمة للسياسة الخارجية لأنقرة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الشراكة الإستراتيجية التركية الأمريكية لا غنى عنها.

وأشار أن البلدين تجاوزا العديد من المشاكل في الشراكة التي استمرت 70 عاما، وأن شراكتهما مهمة في القضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد أوقطاي، ضرورة حل القضايا الخلافية بين أنقرة وواشنطن، وإقامة علاقات تستند إلى المصالح المشتركة.

وذكر أن دعم الإدارة الأمريكية لإرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"غولن"، وإخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بشكل غير عادل، أثر على العلاقات الثنائية بشكل سلبي.

وأضاف: "في حال أردنا فتح صفحة جديدة، فيجب حل هذه المشاكل أولا، علاوة على أن رفع واشنطن حظر السلاح عن قبرص الرومية، يسمم السلام والاستقرار الإقليميين".

ولفت أوقطاي إلى أنه يجب على تركيا والولايات المتحدة مواصلة الحوار بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.

واعتبر أن "بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يضرون بعلاقاتنا الثنائية من خلال إعطاء الأولوية لمصالحهم السياسية الشخصية قصيرة المدى".