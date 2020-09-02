قالن يعلق بتهكم على اتهامات النمسا لأنقرة بالتجسس عليها والخارجية تستننكر

استنكرت تركيا ادعاءات النمسا بقيام أنقرة بتجنيد عملاء للتجسس لمصلحتها في النمسا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، الثلاثاء، في معرض رده خطيا على سؤال صحفي بشأن ادعاءات السلطات النمساوية.

وقال أقصوي: "نرفض الادعاءات الصادرة عن السلطات النمساوية التي لا أساس لها بحق بلادنا، ومن الواضح أن أوساطا معادية لتركيا تقف وراءها".

وأضاف أن تركيا تلقت بدهشة الاتهامات التي وجهتها حكومة فيينا إلى أنقرة بشكل غير مسؤول، انطلاقاً من تلك الادعاءات.

ولفت إلى أن التصريحات الصادرة عن فيينا، تشير مجدداً إلى أن سياسة النمسا لم تتخلص من دوامة الخطاب الشعبوي وهوس معاداة تركيا.

وأشار إلى أن هذا الوضع يقلق الجالية التركية في النمسا، ويلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ودعا أقصوي الحكومة النمساوية إلى التخلي عن السعي وراء إيجاد أجندات مصطنعة عبر كيل الاتهامات جزافاً لتركيا، انطلاقاً من حسابات سياسية داخلية ضيقة، وإلى التصرف بحكمة وبجدية الدولة، واللجوء إلى التعاون الصادق.

من جانبه، علق متحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بتهكم على تصريحات النمسا بأن تركيا ترغب في تقسيم بلادها.

جاء ذلك في تغريدة لمتحدث الرئاسة، الثلاثاء، حول ادعاءات وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب.

ونشر قالن نص خبر حول ادعاءات الوزيرة بأن تركيا ترغب في تقسيم النمسا عبر التأثير على المواطنين من ذوي الأصول التركية.

وعلق قالن على ذلك قائلا: "فقط النمسا؟ ياللعار" واضعا رموزا ووجوها ضاحكة في تعليقه.