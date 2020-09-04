أنقرة: ننتظر من اليونان دعم مبادرة الناتو لتجنب المواجهة شرقي المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ننتظر من اليونان دعم مبادرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، بخصوص اتفاق تم التوصل إليه بين أنقرة وأثينا، من أجل إجراء مباحثات تقنية لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي البحر المتوسط.

وأوضحت الخارجية في بيان، الخميس، أن الأمين العام لـ"الناتو" أطلق مبادرة من أجل خفض التوتر الحاصل شرقي المتوسط، ومنع الحوادث غير المرغوب بها بين العناصر البحرية والجوية.

وأكد البيان أن تركيا تدعم تلك المبادرة التي أشارت إلى بدء مباحثات عسكرية وتقنية داخل "الناتو" بين البلدين.

وأضاف: "تلك المباحثات المركزة على فض النزاع، ليست متعلقة بحل المسائل الثنائية بين تركيا واليونان، وإنما بشكل أساسي متعلقة بالترتيبات بين السلطات العسكرية في البلدين، التي نوقشت سابقا على المستوى الثنائي، وننتظر من أثينا دعم مبادرة الأمين العام للناتو هذه".

كما جدد البيان استعداد تركيا للحوار دون شروط مسبقة من أجل إيجاد حلول دائمة وعادلة ومنصفة في إطار القانون الدولي لكافة المسائل مع اليونان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ستولتنبرغ اتفاق تركيا واليونان على إجراء مباحثات تقنية من أجل تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وقال ستولتنبرغ في بيان: "عقب المباحثات التي أجريتها مع قادة تركيا واليونان، اتفق البلدان الحليفان على البدء بمباحثات تقنية في الناتو من أجل تأسيس آليات لمنع المناوشات العسكرية والحد من مخاطر الحوادث شرقي المتوسط".