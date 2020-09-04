ترحيب تركي بالاتفاق الفلسطيني الفلسطيني وانعقاد مؤتمر المصالحة

رحبت وزارة الخارجية التركية بانعقاد مؤتمر الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، وأكدت دعم تركيا لأي خطوة من شأنها تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان، الجمعة، "نرحب بمؤتمر المصالحة بين الفلسطينيين، الذي عقد مساء أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية".

وشدد البيان على الأهمية الكبيرة للمؤتمر بسبب التطورات في الآونة الأخيرة.

وأضاف "لقد زادت أهمية وأولوية مسار المصالحة بشكل أكبر في مواجهة تسارع المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض رؤية حل الدولتين في الآونة الأخيرة".

وأكد البيان على دعم وتشجيع تركيا لأي جهد يسهم في تحقيق وحدة الصف بين الفلسطينيين.

كما شدد على استمرار أنقرة في تقديم مختلف الإسهامات لضمان إيجاد حل دائم وعادل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مساء الخميس بمدينة رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت بشكل متزامن، لمناقشة تحديات القضية الفلسطينية.

واتفق قادة الفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي للتصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية.



وأجمع القادة على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية "خطيرة" في ظل "صفقة القرن" الأمريكية، وخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتطبيع العربي مع إسرائيل.