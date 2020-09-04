تشاوش أوغلو: اليونان تراجعت عن قبول مبادرة الناتو بتحريض من فرنسا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة، أن اليونان وافقت في البداية على إجراء محادثات مع تركيا بمبادرة من الناتو تهدف لمنع التصادم بين البلدين في شرقي المتوسط "لكنها تراجعت لاحقاً".

واعتبر تشاوش أوغلو أن اليونان "أثبتت مجددا أنها لا تؤيد الحوار بعدما أظهرت عدم نزاهتها إزاء وساطة الناتو" التي أعلن عنها أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ أمس الخميس، وقال إن كلاً من تركيا واليونان وافقت على إجراء محادثات تقنية بموجبها.

ولفت الوزير التركي إلى أن "فرنسا هي من تحرض اليونان وعدوانيتها في شرق المتوسط تأتي بسبب فشلها في تحقيق أهدافها في سوريا وليبيا".

وطالب باريس بتقديم اعتذار لبلاده، قائلاً: "بجب على فرنسا البحث عن طرق للتعاون مع تركيا وتحتاج بشكل واضح أن تعتذر لتركيا".