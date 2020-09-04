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تشاوش أوغلو وأمين عام الناتو يبحثان تطورات شرق المتوسط

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 04.09.2020 18:22
آخر تحديث في 04.09.2020 18:25
تشاوش أوغلو وأمين عام الناتو يبحثان تطورات شرق المتوسط

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، هاتفيا، آخر التطورات على الساحة الدولية وشرق البحر المتوسط.


جاء ذلك وفق مصادر دبلوماسية، الجمعة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول فحوى الاتصال بين الجانبين.


وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.


كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.


فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

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