قالن يؤكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي عزيمة أنقرة حماية حقوقها ومصالحها

أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية الخميس، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، بحث فيه معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الأخيرة شرق المتوسط، والقضايا الإقليمية.

وفي بيان صادر عن متحدث الرئاسة التركية أن إبراهيم قالن شدد على أن "تركيا لا تميل إلى تصعيد التوتر في شرق المتوسط".

وذكّر المسؤول التركي بتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكد فيه على ضرورة تأسيس نموذج للتقاسم العادل لثروات المنطقة.

وأضاف قالن أن بلاده ترفض المطالب اليونانية أحادية الجانب التي تتجاهل القوانين الدولية، وتؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة.

وأردف أنه يجب على اليونان التخلي عن هذا النوع من التصرفات، في سبيل تجهيز الأرضية اللازمة للحل السياسي.

كما أكد على عزيمة وإصرار أنقرة على حماية حقوق ومصالح الشعبين التركي، والقبارصة الأتراك، في شرق المتوسط.

وشدد على أن تركيا ستبذل كافة الجهود اللازمة من أجل إحلال السلام في البحر المتوسط.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترًا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي البحر المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.