توقيف 6 سوريين لقيامهم بالترويج لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في إسطنبول

ألقت فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 6 سوريين لقيامهم بأنشطة تروج منظمة "بي كا كا" الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مديرية شعبة مكافحة الإرهاب، فجر السبت، عملية ضد أعضاء موالين للمنظمة في 7 مناطق بإسطنبول، بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بأن 8 سوريين منخرطين في تنظيم "ي ب ك/ب ي د"(الذراع السوري للمنظمة)، دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، ويقومون بأنشطة ترويجية لصالح المنظمة عبر اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمؤسسات ومنظمات مختلفة.

وأوقفت الفرق خلال العملية، 6 من المشتبهين وضبطت مسدسا ومخزنين و15 طلقة، وعددا كبير من الوثائق التي تعود للمنظمة.

ونقلت الفرق الموقوفين إلى مديرية الأمن لإجراء التحقيقات وإحالتهم إلى السلطات القضائية.