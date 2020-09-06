أقار يبحث تطورات شرق المتوسط مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الجنرال ستيوارت بيتش، التطورات الأخيرة شرقي البحر المتوسط، ومبادرة أمين عام "الناتو" وقضايا إقليمية أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال أكار لبيتش، الاثنين، في مبنى الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

ورحب أقار، كما جاء في البيان، بدعوات الحوار التي أطلقها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

وأعرب عن تأييد تركيا لنهج يراعي حقوق جميع الدول المطلة على شرق المتوسط، بما يتوافق مع القوانين الدولية.

كما أكد ضرورة تعامل الدول الأخرى مع القضية بنهج يتناسب مع روح التوافق والحكمة.

وحول حل القضايا العالقة، شدد أقار على أهمية القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية والحوار وعلاقات حسن الجوار.

وأشار إلى مواصلة بلاده بعزم حماية حقوقها ومصالحها في مياهها الإقليمية وقبرص، لافتا إلى أنها مصممة وقادرة على ذلك.